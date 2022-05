Kerken, oude schoolgebouwen, oude boerderijen: Woensdrechts erfgoed wordt in kaart gebracht

Maandagavond was er in de Woensdrechtse raadszaal een bijeenkomst over erfgoed en de toekomst van de Woensdrechtse kerkgebouwen, waarbij alle betrokkenen aanwezig waren. In 2019 was er al een eerste bijeenkomst over erfgoed. Door corona duurde het lang voor er een vervolg kwam maar Dees Verbeek heeft in die tussentijd niet stilgezeten.