Kapel in Lepelstraat komt terug: 10.000 euro opgehaald

Meteen nadat een windhoos in september een grote eik op de kapel van Lepelstraat blies, startte basisschool de Wegwijzer een flessenactie om de verwoeste kapel te herstellen. Binnen de kortste keren werden flessen ter waarde van 364 euro ingezameld. De school rondde het bedrag naar boven af.

‘Best veel’

Woensdagmiddag overhandigden leerlingen van groep 5 en 6 het bedrag. ,,Eigenlijk best veel voor een school", zegt een van de meisjes. En inderdaad, dat vindt ook Stan Kint van de parochiekerncommissie Sint Christoffel. De kinderen krijgen een kampioensbeker en een dankbetuiging mee. ,,Zodat nooit vergeten wordt wat voor mooie actie ze op touw hebben gezet", zegt Kint.

Inmiddels is Bouwbedrijf Rens in de arm genomen om de kapel te herbouwen. Bewust een bedrijf uit Lepelstraat, volgens Kint. ,,Het is hier ons kent ons, we helpen elkaar.” Het is nog de vraag hoeveel geld de verzekering uitkeert, maar samen met de reeds ontvangen donaties verwacht Kint dat er voldoende geld is voor de herbouw.

De spandoek die bij de ingang van de kerk hangt met de oproep te doneren wordt dan ook weggehaald. ,,We komen er wel uit, de kapel komt terug.” Het doel is om de kapel nog voor de noveen in april gebruiksklaar te hebben.

De boom ligt nu nog naast de kapel, maar wordt straks recht overeind gezet. Het wordt een herinnering aan de storm, zegt Kint. ,,Er komt een bordje bij met wat deze boom op zijn geweten heeft. En wat voor roemloze dood hij is gestorven, want zonder die windhoos had hij nog jaren kunnen leven. Het is een vreemde wind geweest, maar geloven gaat verder.”

Volledig scherm Leerlingen van basisschool de Wegwijzer overhandigen een cheque als bijdrage aan het herstel van de kapel in Lepelstraat. © pix4profs/petervantrijen

Volledig scherm In september verpletterde een boom de kapel in Lepelstraat. © Pix4Profs/Moreno Molenaar