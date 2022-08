Jumbo opent eind dit jaar ‘thuisbezorghub’ in Bergen op Zoom om vraag naar bezorging aan te kunnen

Necrologie Oud-prins Nilles II Cor Meerbach (1930-2022) overleden: ‘Cor was altijd heel ad rem en gevat’

BERGEN OP ZOOM - Vastenavend-icoon Cor Meerbach is afgelopen week na een kort ziekbed op 92-jarige leeftijd overleden. In het dagelijks leven was Cor levensverzekeringsinspecteur, maar veel meer lag zijn hart bij de Stichting Vastenavend.

14 augustus