Jubileumeditie Sirocco ATB-toertocht met nieuwe generatie aan het roer: ‘Het is even schakelen’

,,Eigenlijk had deze jubileumeditie in 2020 gehouden moeten worden, maar ja, corona...", legt Rowena van de Klundert uit. Dat zou de laatste tocht zijn geweest door de organisatoren Peter, Nico en Jack van de Klundert en John en Eric de Crom, twee bekende Woensdrechtse koersfamilies.

,,Als jongere generatie hielpen we al mee, vorig jaar is besloten dat wij in 2022 de 25e tocht zouden overnemen.” We, dat is zij met haar broer Ricardo, plus Koen en Pim van de Klundert en Nardie van Ginneken. ,,Zelf de kar trekken is wel even schakelen. Er komt veel bij kijken. Gelukkig krijgen we advies en steun van onze ouders en de trouwe groep van 55 vrijwilligers die zondag klaar staat.”

1600 deelnemers in 2019

De editie 2019 trok 1600 deelnemers uit West-Brabant, Zeeland en België. ,,We hopen weer op veel volk, je hoort dat mensen zulke tochten gemist hebben.” Inschrijven kan voor 5 euro, van 8.30 tot 10.30 uur bij café Non Plus Ulta aan de Grindweg 2 in Woensdrecht, tevens de finish.

Er lopen drie routes over de Brabantse Wal, van 30, 40 en 50 kilometer, met onverharde paden en technische singletracks door de bossen van de gemeente Woensdrecht. ,,Niet alleen over de mtb-paden in het Grenspark. We mogen van terreinbeheerders ook eenmalig andere paden in de route op te nemen waar fietsers al jaren niet meer geweest zijn. En dankzij speciale elementen is de tocht voor elk niveau uitdagend.”

Onderweg is er een verzorgingspost met fruit, energierepen, sportdrank, thee, EHBO en een materiaalpost waar het Sirocco-team fietsproblemen verhelpt. Na de finish spuiten zij ook de fietsen schoon. Info: Sirocco 0164-612307 of Facebook- en Instagrampagina Sirocco Cycling team.

Volledig scherm De vorige editie van de Sirocco ATB-toertocht over de Brabantse Wal trok zo'n 1600 deelnemers uit West-Brabant, Zeeland en België naar de bossen van de gemeente Woensdrecht. © archieffoto Marcel Otterspeer/Pix4Profs