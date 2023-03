Josiane fotografeert De Kraaijenberg: 'Soms ben ik verdoofd door de stilte'

indebuurt.nlSommige dagen zit ze uren te wachten. Stilletjes naast het pad, middenin de natuur of in de vogelkijkhut. Josiane de Bruin (56) is gek op de natuur rond Bergen op Zoom. Haar favoriete plek? Bij de IJslandse paarden op De Kraaijenberg. “Maar als ze het water ontdekt hebben, is het klaar voor de zomer.”

Twintig jaar geleden begon de van oorsprong Franse natuurliefhebber met haar fotografiehobby. “Er is zoveel te zien in de omgeving. Ik ging eerst veel naar Zoomland, daar kon ik makkelijk drie uur bij een poel zitten om vlinders en kikkers te fotograferen. Helaas zijn die plekken in ze zomer door de langdurige droogte uitgedroogd. Ik ging toen ook al naar andere gebieden, maar toen ik De Kraaijenberg ontdekte…”

Ruimte en rust

Wat Josiane zo aantrekt aan het natuurgebied? “Hier heb je echt de ruimte. En het landschap is zo divers. Al staat de parkeerplaats vol, het is altijd heerlijk rustig. Soms ben ik drie à vier uur aan het wandelen. Dan ben ik verdoofd door de stilte en de rust. Als ik dan op de automatische piloot naar huis fiets, word ik pas wakker door het geluid op de Antwerpsestraatweg. Dan denk ik: helaas, het is weer gedaan.”

Volledig scherm Foto: Josiane de Bruin

‘Ineens stonden ze er’

Het duurde even tot de fotografe alle pracht van De Kraaijenberg ontdekte. “De eerste keer volg je braaf de voor de hand liggende route, daarna ben ik zelf over de paden gaan slenteren”, lacht Josiane. “Eerst zag ik alleen het groene landschap, en Ineens hoorde ik geluid. Toen stonden de paarden er. Ik ben gek op die dieren, ik was meteen verkocht.”

Puur op De Kraaijenberg

Volgens de fotografe is het nooit saai in het natuurgebied. “De paarden, koeien, een lepelaar of vlinders. Er is altijd iets te zien. Sommige mensen ergeren zich aan de windmolens en hoogspanningsmasten aan de horizon. Maar die horen er gewoon bij. Ik heb ze een keer weggehaald uit een foto, maar dat was gewoon gek. Nee, ik hou het liever puur zoals het is.”

Bijzondere taferelen

Omdat Josiane zoveel op De Kraaijenberg is, ziet ze bijzondere dingen. “Zo zat ik laatst in de vogelkijkhut en zag ik de koeien. De gelukkigste koeien van Nederland, want wat een prachtig leven hebben ze hier. Ik zag dat er een moeilijk liep, toen heb ik de boswachter ingelicht. Maar een andere koe uit de kudde kwam dichtbij het manke dier staan. Stukje bij beetje coachte ze haar weer terug naar de kudde. Dat was prachtig om te zien.”

Quote Ik stond te trillen

“Er was ook een keer een vos die zomaar in het landschap verscheen. Het was een mistige koude ochtend, en ik was de paarden op afstand aan het fotograferen. De vos lette helemaal niet om mij, ik stond te trillen. Niet alleen van de kou, maar ook van de spanning”, lacht de fotografe.

Volledig scherm Foto: Josiane de Bruin

De IJslanders

Toch blijven de IJslanders met stip op nummer één. “Zeker als het gesneeuwd heeft, want dan hebben ze feest. Of de dagen dat de nieuwe paarden komen. Dan kom ik altijd eind van de dag kijken hoe het met ze gaat, dat levert vaak mooie actiefoto’s op. Maar als ze het water ontdekt hebben, dan is het klaar voor de zomer. Dan kom je ze bijna niet meer tegen helaas.”

Extra leuk: door het delen van haar foto’s op social media heeft Josiane inmiddels contact met verschillende eigenaren van de paarden. “Het is altijd leuk om de verhalen van de dieren te horen en reacties te krijgen op mijn foto’s.” Of ze nog professionele fotografieplannen heeft? “Het is vooral mijn hobby. Dus voorlopig blijft ik nog wel even doorgaan.”

