Jos Verbeek (VVD) komt dankzij voorkeursstemmen toch in de Steenbergse raad

STEENBERGEN - Voorkeursstemmen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen in Steenbergen niet veel veranderingen gebracht in de lijst met kandidaten.

Alleen bij Gewoon Lokaal! was het lijstduwer wethouder Esther Prent en bij de VVD Jos Verbeek die door hun voorkeurstemmen alsnog in aanmerking komen als raadslid.

,,Dit is geen officiële bijeenkomst, wel een goed gebruik in Steenbergen’’, legt burgemeester Ruud van den Belt uit. ,,Maandag is pas de officiële uitslag.’’

Actief in de maatschappij

Nadat zetels zijn verdeeld, worden ze per partij eerst toegekend aan kandidaten die de voorkeursdrempel van 113 hebben behaald. Bij Gewoon Lokaal! is het Gerda van Caam (436) die opvalt en Edwin Maas (431) voorbijstreeft. ,,Het is bijna genoeg voor een zetel’’, vertelt Van Caam verheugd. ,,De stemmers hebben gezien hoe ik in de raad, en ook in de maatschappij actief ben.’’

Wethouder Esther Prent (160) haalde ook de voorkeursdrempel. ,,Ik ben dankbaar dat mensen mij dit vertrouwen geven. Maar ik ga de raad niet in’’, reageert de wethouder, die eerder al aangaf graag verder te gaan als wethouder namens haar partij.

Quote Ik ben dankbaar dat mensen mij dit vertrouwen geven. Maar ik ga de raad niet in Esther Prent

Persoonlijke brieven

Bij de VVD zou Jos Verbeek buiten de raad vallen. Door zijn 243 voorkeurstemmen komt hij er toch in. ,,Ik had eigenlijk verwacht dat Tineke Feskens een goede kans maakte’’, aldus Verbeek. ,,Door het rondbrengen van persoonlijke brieven en mijn zorgen over de financiën van de gemeente hebben denk ik mensen vertrouwen in me gekregen.’’

Bij het CDA was voor de bekendmaking nog een beetje spanning wie die ene zetel mocht innemen. Fractievoorzitter Jeroen Weerdenburg (242) bleef Jurgen Huijbregts (169) voor. ,,Het is geen punt bij ons hoor’’, weet Huijbregts. ,,We gaan ons gewoon allemaal inzetten voor de partij.’’ Ook bij de overige politieke partijen waren er geen verschuivingen in de kieslijst door voorkeursstemmen.