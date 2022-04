Jop en Jelte gaan talentvolle voetballertjes trainen

De afgelopen twee jaar stond Soccer10 op een heel laag pitje. ,,Maar het initiatief is te mooi om te laten gaan, daarom willen we het weer opstarten”, zegt zakelijk leider Ad Dane. ,,Met Jop en Jelte hebben we twee jonge profvoetballers, die uit eigen ervaring weten wat er nodig is om de top te bereiken.”

Soccer10 richt zich op kinderen van 7 tot 16. ,,We kijken wat het niveau is en waar ze zich nog verder in kunnen ontwikkelen”, zegt Dane. ,,Het hoeven echt niet allemaal nieuwe Ronaldo’s te zijn.”

Dane kende Jop van der Avert en vroeg hem om mee te doen. Die wilde wel, maar gaf al meteen aan dat hij niet zo heel veel tijd heeft. ,,Ik voetbal bij FC Dordrecht en werk bij mijn vader in de zaak, De Raayberg en Saus. Ik wil heel graag meewerken, maar kan niet iedere zondagochtend op het veld staan.”

Trainingen samenstellen

Daarom vroeg hij Jelte Pal om ook mee te doen. ,,Ik ken Jelte uit de tijd dat we allebei bij Willem II voetbalden. Jelte voetbalt daar nog steeds, hij komt uit Roosendaal, en ik dacht al wel dat hij dit leuk zou vinden.” Jops werk zal hoofdzakelijk achter de schermen plaatsvinden. ,,Ik help waar ik kan, vooral met het samenstellen van de trainingen.”

Jelte was meteen enthousiast. ,,Ik ben met Ad rond de tafel gaan zitten om eens te kijken hoe hij erover denkt en hoe ik het zie. Gelukkig kwam dat overeen.” Jelte zal worden bijgestaan door Stan ten Brinke, speler bij Kozakken Boys. ,,Mooi om kinderen te begeleiden die dezelfde droom hebben als ik vroeger had”, zegt Jelte.

‘Nooit genoeg’

Dat hij al de hele week bij Willem II moet spelen, is voor Jelte geen punt. ,,Het is mijn passie, ik sta het liefst elke dag op het veld. Van voetbal krijg ik nooit genoeg.”

Op 24 april is er een scoutdag in sportpark de Gagelrijzen in Sint Willebrord en op 1 mei in sportpark Rozenoord in Bergen op Zoom. Inschrijven kan via www.soccer10.nl.