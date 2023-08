Jonge Bergse band speelt deze week op Brand Parkies: ‘Hoopvolle woede in muziek verpakken’

Annemarie­ke en Olexandr toveren voormalige V&D voor even om tot kunstexpo

BERGEN OP ZOOM - Zeker 25 portretten op duizend kartonnen dozen waar je tussendoor kunt lopen. Die je meenemen op ontdekkingsreis naar jezelf. Dat is de pop-upexpositie van kunstenaarsduo Olexandr Pinchuk en Annemarieke van Peppen in de oude Bergse V&D in een notendop.