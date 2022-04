Jong en oud geniet van de eerste Biezenhof Passion Flashmob

Vorig jaar bracht de basisschool voor het eerst de Passion, toen nog helemaal online. ,,Ik ben een groot fan van de Passion”, vertelt directeur Jan Bruijs. ,,We hebben het allemaal samen gedaan, de kinderen en het team, met muziekjuf Nina Verharen als de grote aanjager.”

Drie nummers

Toen alleen met muziek en zang, dit jaar werd ook dans toegevoegd en was het deels online, deels live. Alle klassen filmden hun eigen liedje en dansje, dat te bekijken was via een speciale link naar YouTube. Gistermiddag werden drie nummers voor ouders en andere belangstellenden gebracht.

De allerkleinsten, groep 1 en 2, begonnen met het liedje Jij bent een vriend van mij uit de Disneyfilm Toy Story. Juf Anouk Roedelof had voor de choreografie gezorgd en begeleidde de kinderen. De leraren van de Biezenhof zongen samen het tweede lied, een eigen versie van We are the world. ,,En tot slot brengen we jullie de eerste, enige echte Biezenhof Passion flashmob 2022", kondigde Bruijs aan.

De flashmob werd uitgevoerd op de titelsong van de tv-serie Friends en hieraan deden alle kinderen mee, van groot tot klein. Onder luid applaus werd de Passion afgesloten en mochten de kinderen naar huis voor een lang paasweekend.

Goede opkomst

Bruijs kijkt terug op een mooie paasviering. ,,De opkomst was goed, het weer geweldig en wat was het mooi om dit allemaal samen te mogen doen. Op deze manier komen ook weer andere talenten van de kinderen naar boven.”

De Biezenhof Passion is meer dan alleen liedjes en dansjes, vertelt hij. ,,In de online versie vertellen we ook het hele paasverhaal, met onze eigen Jezus en onze eigen Judas. Dit is echt een verrijking voor de leerlingen.” Het liefst zou hij volgend jaar de Passion helemaal live opvoeren. ,,Maar dat is met 370 kinderen een hele organisatie, dus of dat lukt durf ik nu nog niet te zeggen.”