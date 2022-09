Jeugd geniet van het boerenleven in Woensdrecht

Landbouwmachines, koeien, schapen, paarden hooi en producten van de Woensdrechtse grond. Het was er allemaal. Op een boerendag zou je vandaag de dag ook boerenprotesten kunnen verwachten maar die waren er niet. Zelfs de Nederlandse vlaggen hingen zoals het hoort in de volgorde rood, wit blauw. Henk Roefs, voorzitter van de stichting Boerendag, toonde zich zondagmiddag dik tevreden. ,,We hebben vooraf nadrukkelijk kenbaar gemaakt om van de boerendag geen actiedag te maken en iedereen hield zich hier netjes aan.

De opzet is dat dit een gezellige dag is waarbij problemen even aan de kant worden geschoven”. Roefs legt uit dat de boerendag vooral toegespitst is op ouders met jonge kinderen. En die opzet was geslaagd. De ouders deden zich tegoed aan een hapje en een drankje en kinderen beklommen met veel plezier een grote hooiberg of hadden de grootste lol op en groot springkussen in de vorm van een tractor. Ook de oude ambachten stonden in de belangstelling van de jeugd. Het echtpaar Jack en Suzan Hoeks uit Woensdrecht liet zien hoe je schapenwol bruikbaar kunt maken om er een trui van te breien. ,,Komt dat spul van echte schapen”?, vraagt een jongetje van negen jaar. Een stukje verder mag de jeugd een stukje op een pony rijden.