Jazzgek Mick organiseert zijn eigen jamsessie: 'Ik denk dat iedereen jazzmuziek kan maken'

Jonge Rotterdam­mer bekent aanslagen op woningen Den Bosch: ‘Ik heb spijt’

DEN BOSCH – ,,Ik moest iemand laten schrikken.” Dat zei de 21-jarige Rotterdammer die vorige zomer bij twee woningen in Den Bosch twee explosies veroorzaakte, dinsdagmiddag in de rechtbank. In het huis van de tweede aanslag woonde Gracia Kraus, de vrouw van No Surrender-oprichter Klaas Otto.