Jarige weervissers zitten zelf in het nauw: ‘Geen vis, geen publiek, helemaal niks’

Grenspark Kalmthout­se Heide stapje dichter bij erkenning als Nationaal Park in België

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is geselecteerd voor de tweede fase om erkend te worden als nationaal natuurpark in België. Over de kandidatuurstelling was vorig jaar heel wat te doen omdat er voor rechtszekerheid van de landbouwers werd gevreesd.

12 januari