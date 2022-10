Jan van Tienen brengt mensen aan het lachen met De Speld: ‘Via een grap iets proberen bloot te leggen’

Update + Video Twaalf woningen ontruimd door fiks gaslek in Bergen op Zoom, geen explosiege­vaar

BERGEN OP ZOOM - De brandweer heeft twaalf woningen ontruimd in de IJssellaan in Bergen op Zoom. Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden van Enexis is daar woensdag rond 13.00 uur een fors gaslek ontstaan. Rond 18.00 uur mochten de bewoners weer terug naar hun woningen.

28 september