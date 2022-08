Jacques van Eekelen presenteert dichtbundel: ‘Ik laat graag mijn licht op Bergen schijnen’

‘Poëzie geeft licht aan het dagelijkse leven. Zonder of gebrek eraan is wandelen in het donker.’ ,,Dus wandel mee in Bergs Licht”, voegt de schrijver er nog graag aan toe. De in de Kamperfoeliestraat in geboren, in wijk Gageldonk opgegroeide Jacques van Eekelen (67) is begaan met zijn stad. ,,Ik loop er graag doorheen. Ik zie er nog steeds de schoonheid van in, maar betreur het ook dat de politiek niet altijd de juiste beslissingen neemt. Of er lang over doet de juiste knopen door te hakken. Alles wat me bezighoudt over deze stad, noteer ik.”