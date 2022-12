Jaarlijks kerstdiner van Samen Verdelen: ‘Voor mij is dit het eerste beetje kerst’

Bewoners Bergse Plaat draaien niet op voor damwand die op knappen staat: Gemeente lapt 1 miljoen euro

BERGEN OP ZOOM - Bijna lagen de tuinen van de bewoners aan de Oostplaat in het water. Na jaren aandringen op een nieuwe damwand om dat te voorkomen, is het nu eindelijk zover. ,,We hadden er geen vertrouwen meer in”, zegt Patricia de Keijzer.

