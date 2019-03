Is er nog toekomst voor No Surrender? Omstreden motorclub vecht vandaag verbod aan

Vraag naar zorgwoning groeit sterk, veel bouwplan­nen in Bergen op Zoom

21 maart BERGEN OP ZOOM - De vraag naar zorgwoningen in de gemeente Bergen op Zoom is groot, zegt wethouder Barry Jacobs. ,,We merken dat er een groei is in de vraag naar woningen voor met name oudere mensen.'' Reden is de toenemende vergrijzing. Het is daarom een mooie ontwikkeling, volgens Jacobs, dat er meerdere plannen zijn voor de bouw van zorgwoningen in Bergen op Zoom.