Inwoners Bergen op Zoom en Etten-Leur besmet met coronavirus

Iris (17) uit Halsteren doet als eerste vrouwelij­ke student de opleiding tot stukadoor

6 maart HALSTEREN - ,,Er is vaak tegen me gezegd dat meisjes dit niet kunnen. Dan wil ik juist laten zien dat ik het wél kan.” Iris Kuijpers (17) uit Halsteren was de eerste vrouwelijke student op de opleiding tot stukadoor bij Curio in Bergen op Zoom. Deze week deed ze mee aan de wedstrijd van Skills Heroes in Friesland, ook daar was ze de eerste vrouwelijke deelneemster in haar vak.