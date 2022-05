Installatie nieuw college Steenbergen definitief op 2 juni: ‘Liever goed dan snel’

Eerste exemplaren ‘Eer en Glorie’ door Piet van de Watering overhan­digd in Antonius van Padua kerk in Lepel­straat

LEPELSTRAAT - De gebedjes aan Sint Antonius tijdens zijn onderzoek hebben geholpen. In een bijna volle Antonius van Padua kerk in Lepelstraat presenteerde Piet van de Watering dinsdagavond na het bekende noveen zijn boek Eer & Glorie, een eerbetoon aan de heilige en de vroegere kerk van Lepelstraat. ,,Zo blijft alles voortleven in uw herinneringen.’’

17 mei