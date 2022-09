Ina (99) vliegt van Las Vegas naar Bergen voor een potje augurken en piccalilly: ‘Mooi, dat het nog bestaat’

Fans Van der Poel beleefden nacht vol ongeloof: ‘Als er zoiets gebeurt met Mathieu, slaan bij mij de stoppen door’

Vol verwachting gingen de fans van Mathieu van der Poel er midden in de nacht voor zitten. De kater volgde toen bleek dat hun held in de cel had gezeten na een uit de hand gelopen incident. Ze zagen het WK verder gaan zonder hun ‘Matje’.

26 september