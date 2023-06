In Bergen op Zoom zwaarbewolkt vanochtend

Mohamed (48) heeft dankzij de nieuwe opvang bij Vrederust weer een thuis: ‘Het is hier zo liefdevol’

HALSTEREN - Mohamed (48) was jarenlang verslaafd, heeft paranoïde schizofrenie en is arbeidsongeschikt. Heel lang leidde hij een zwerversbestaan. Nu woont hij op Landgoed Vrederust, in de woonvoorziening van het Leger des Heils. ,,Ik ben graag onder de mensen.”