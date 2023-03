IJssalon Crusio krijgt warm welkom in Hoogerheide: ‘Eerste zonnetje, eerste ijsje, echt een aanwinst’

En wéér is het raak bij De Sanegeit: ‘Als het zo doorgaat hebben we er geen zin meer in’

HUIJBERGEN - „Als dit zo doorgaat hebben we er geen zin meer in”, zegt Lia Linders, secretaris van de Huijbergse carnavalsstichting De Sanegeit, nadat er in de nacht van woensdag op donderdag weer is ingebroken in hun carnavalsbouwloods.