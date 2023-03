Huisartsenpost in Roosendaal gaat ’s nachts op slot: patiënten moeten uitwijken naar Bergen op Zoom

OM eist in hoger beroep 17 jaar cel voor brute dood van Rillander Kees van Schaik

Ook al beweren twee handlangers dat hij de organisator was en forse klappen gaf aan slachtoffer Kees van Schaik, Marian I. (43) blijft ontkennen dat hij schuldig is aan de brute dood van de 65-jarige Rillander. In hoger beroep hoorde hij woensdag opnieuw 17 jaar cel tegen zich eisen.