Hoogste baas gemeente Bergen op Zoom vertrekt: ‘Helaas lopen zaken soms anders dan je hoopt’

Diensten Bergse Ontmoe­tings­kerk alsnog online

21 december BERGEN OP ZOOM - De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk gaan uitsluitend online verder. Dat laat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Bergen op Zoom weten. Eerder maakte de gemeente nog bekend dat de diensten met maximaal 30 bezoekers zouden doorgaan. Maar dat besluit is ingetrokken. Wel blijft de kerk open voor individuele bezoekers.