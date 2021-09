Hoofdverdachte in speciekuipmoord gaat in hoger beroep

Verdachten lugubere Steenberg­se moord horen vandaag hun straffen

1 september De vier verdachten die betrokken waren bij de gruwelijke dood van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden, horen vandaag welke straffen de rechtbank in Breda hen oplegt. Tegen hoofdverdachte Nicky S. (32), die het slachtoffer doodgemarteld en in stukken gezaagd zou hebben, is 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.