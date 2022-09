Hommeles binnen de Woensdrechtse VVD

De VVD zit daardoor nu in de oppositie. Volgens het drietal is dat te wijten aan Averdieck die de verkiezingscampagne leidde en Bolders en Kielman, die in 2018 de campagneleiders waren, opzettelijk buiten de campagne hield. Henk Kielman zegt dat er de laatste vier jaar een aantal vervelende zaken hebben plaats gevonden binnen de partij waardoor de VVD geen hecht team meer is. “We willen dat de leden zich uitspreken of ze wel of niet door willen gaan met Averdieck”, zegt Kielman. ,,We zijn een democratische partij. Als tijdens de ledenvergadering van 4 oktober een meerderheid van de leden vindt dat hij moet blijven leggen we ons daar bij neer.”