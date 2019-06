Hoe werden de militairen in Ossendrecht verrast door bliksem?

70 procent overleeft bliksemin­slag: dit doet het met je lichaam

15:45 OSSENDRECHT - Wie geraakt wordt door een bliksemschicht, krijgt een flinke klap te verduren. Maar het menselijk lichaam is sterk, zegt brandwondenarts Jan Dokter naar aanleiding van het ongeluk in Ossendrecht van woensdagochtend. Daar raakte één militair in opleiding zwaargewond, en dertien klasgenoten lichtgewond. Gemiddeld kan zeventig procent van de slachtoffers de klap van een blikseminslag navertellen.