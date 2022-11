Hoe lost Bergen het plasticbekerprobleem op? Zo denkt de horeca daar over

Bergse muzikant en dichter vinden elkaar: ‘Meer mensen bereiken met poëzie via Spotify’

BERGEN OP ZOOM - De bundel Spertijd van dichter Albert Hagenaars verscheen in 1982. Veertig jaar later maakte Wim van den Boom muziek bij tien gedichten daaruit. Het resultaat is te beluisteren op Spotify.

12 november