Hobby-imker verkoopt honing uit de Wouwse buffer: ‘Het helpt tegen hooikoorts’

Eerst had hij het nog niet zo op het vliegende volkje. Toen een kennis voorstelde om in zijn grote tuin een bijenkast weg te zetten, was zijn eerste reactie: ,,Dat gaan we niet doen hoor, die steekbeesten.” Toch ging hij overstag. Binnen de kortste keren had hij er twaalf staan. De andere twaalf staan in België. Zo ontstond imkerij Ceres, tussen Wouw en Roosendaal gelegen.