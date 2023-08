HippeZaken bestaat 10 jaar: 'Dit hadden we nooit verwacht'

Zonnepark Agger mag er toch komen bij Woensd­recht, Raad van State geeft gemeente gelijk

DEN HAAG/WOENSDRECHT - De Raad van State heeft een einde gemaakt aan de felle strijd tussen de gemeente Woensdrecht en de provincie Noord-Brabant over de aanleg van Zonnepark Agger. Dat mag er nu toch komen, al had de gemeente wat beter moeten overleggen voor ze in 2020 een vergunning gaf voor dit zonnepark.