Hij bezat een gaspistool en twee flesjes ghb: Belg krijgt elf maanden cel

Bergs dweil-deefielee bezorgt òòg'eid kippenvel: ‘Heb er gewoon geen woorden voor’

BERGEN OP ZOOM - Het leek net een openlucht dweilbandfestival. Het Bergs dweil-deefielee voor prins Wannes III, als alternatief voor de optocht, valt in de smaak bij het publiek. ,,Natuurlijk missen we de wagens, maar het is er niet minder gezellig om.”

1 maart