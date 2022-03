Het nieuwe jeu-de-boulesseizoen is weer begonnen in Putte: ‘Lekker in de buitenlucht’

Het nieuwe jeu-de-boulesseizoen werd woensdagmiddag geopend met een toernooi. ,,Dat is een beetje vertekend omdat we door het milde weer gewoon de hele winter konden jeu-de-boulen.” Cor Cleeren uit Putte werpt sinds aan half jaar regelmatig een balletje op de baan.



,,Als er geen nattigheid valt, kun je dit spel altijd spelen. Lekker in de buitenlucht en het is gezellig”, zegt Cleeren. Paul Dekkers zegt dat het ook een betaalbare sport is. ,,Een set jeu de boules ballen kost hooguit drie tientjes.”