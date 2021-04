Het is weer tekenseizoen: 'Geen korte broek, dan kruipen ze zo langs je benen omhoog’

Clubliefde spat van dit boek af: 'Als Dosko verliest, heb ik nog steeds een rotzondag’

14 april BERGEN OP ZOOM - Met het boekje ‘Dosko in het nieuwe Milleunnium’ is de historie van de Bergse volksclub nu compleet. Ton Hopmans (75) stak er zo'n 280 uur tijd in.