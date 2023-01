Het is weer januarilente in het bos, overal liggen goede voornemens

De BoswachterBERGEN OP ZOOM - Januari is altijd wel een bijzondere maand vind ik. Na alle feestelijkheden van kerst en jaarwisseling is daar toch weer het gewone leven van alledag. Ook in de boswachtersagenda stonden twee weken verlof en dat is aardig gelukt.

Althans, de koeien en paarden in onze gebieden vroegen natuurlijk wel de nodige aandacht, er moest na een bui wat stormhout van de weg gezaagd worden, een doorwerkende aannemer had vragen, boeren belden voor grondgebruik, houtkopers voor hout, mensen voor vermiste honden of gewonde dieren en er waren uiteraard de meldingen over afvaldumpingen, vuurwerk in natuurgebieden, vandalisme, een vermissing, wildcrossers, een joyrider in een wei en tonnen branden afval. Tja, in dit werk ben je nu eenmaal nooit echt vrij.

Het mooie van januari vind ik dat er meteen aan het begin van het nieuwe jaar ook allerlei nieuwe dingen in de natuur waar te nemen zijn.

Overvloedige kerstdiners

Het eerste wat opvalt zijn de mensen met goede voornemens. Na de wellicht wat al te overvloedige kerstdiners, oliebollen en binnenzitterij heeft menigeen het goede voornemen weer te gaan sporten. En als je lijf nou niet direct even veel overtuigingskracht uitstraalt als je voornemens, waar kun je dan beter beginnen dan ongezien in het bos, vinden nogal wat januarisporters.

Quote Het meest spannend is het rondspie­den­de zeearend­paar. Ze testen bomen, observeren eindeloos de omgeving

Hardlopend - althans dat lijkt de intentie - of op de oude mountainbike van vroeger zwoegen ze zwaar zwetend voort over verlaten en modderige bospaadjes. Ik heb het altijd een beetje met ze te doen. Aan de lichte paniek in de ogen en de moeizame instap in het automobiel kun je al zien dat het in februari weer een stuk rustiger zal zijn in het bos.

Druk met voortplanting

Nóg leuker is dat in januari het voorjaar al begint. De merel zingt als eerste weer een ochtendliedje, vlieren diep in het bos maken het eerste blad, en verschillende dieren zijn druk met voortplanting. Wintervlinders fladderen in het donker als sneeuwvlokjes door het bos op zoek naar geschikte partners, hetzelfde doen keffende vossen en luid roepende bosuilen.

Hoog in de dennenbomen zingen kruisbekken hun knarsend lied, samen met bosuilen en reigers horen ze bij de vroege broedvogels. Het meest spannend is het rondspiedende zeearendpaar. Ze testen bomen, observeren eindeloos de omgeving, en kiezen hopelijk komende weken weer voor de omgeving Brabantse Wal!

Erik de Jonge is boswachter bij Brabants Landschap