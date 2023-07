Het geld is op: stichting die ‘groene chemie’ in de regio aanjaagt, stopt ermee

Rijkswater­staat adopteert Bergse zoektocht naar eco-as­falt: ‘De tijd is rijp om op te schalen’

BERGEN OP ZOOM - Asfalt wordt gemaakt met bitumen: een restproduct van olie. Als we ook in de toekomst gladde en stevige wegen willen, hebben we daar een duurzame vervanger voor nodig. Die werd gezocht vanuit Bergen op Zoom. Nu verandert dat.