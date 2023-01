Herman Deusing maakt houten miniaturen met oog voor detail: een compleet café in een wijnvat

Op de werktafel staat het jongste project. Een Zwitserse boerderij met het woongedeelte boven de stal. Exact zoals Deusing deze tegen is gekomen tijdens een vakantie. Hij tilt het bovenste gedeelte op om te laten zien hoe de stal er van binnen uitziet. ,,Ik moet nog ergens een paar dieren zien te vinden die qua schaal erbij passen.”

Aan de wanden hangen decoratieve, nautisch aandoende slingers met daaraan vissen, reddingsboeitjes en ankers. Ernaast hangen houten zeepaardjes. Elders in de ruimte komen we vogelhuisjes tegen. ,,Daarvan heb ik er een heel aantal gemaakt”, vertelt Deusing.

Dagbesteding

Deusing startte met zijn hobby nadat hij in 2004 thuis kwam te zitten na een herseninfarct. Zijn oude werk weer oppakken, was niet meer mogelijk. Maar hele dagen thuis zitten, dat was niets voor hem. ,,Ik ben toen eens gaan kijken bij de dag besteding in Bergen op Zoom.”

Hoewel er verschillende vormen van dagbesteding aangeboden werden, koos Deusing – de thuis altijd al veel aan het klussen is geweest – zonder twijfelen voor de houtbewerking. Vandaag de dag helpt hij als vrijwilliger bij Titurel anderen bij hun dagbesteding.

Kleintje wijn

Op een kast om de hobbykamer staan twee zeer aardige miniaturen. Een wijnbar in een wijnvat. Mini barkrukjes aan een kleine toog, kratjes, vaatjes, lampjes en schapjes. Het hele café is compleet. ,,Dit was na de vogelhuisjes een van de eerste grote dingen die ik ben gaan maken”, vertelt Deusing. ,,Naar die miniatuurflesjes heb ik overal gezocht. Er zitten erbij uit België, maar ook uit Spanje.”

Naast de wijnbar staat een miniatuur stoffenwinkeltje. Een compleet poppenhuis dat Deusing in het verleden maakte, staat bij zijn kleindochter. De hobbykamer is vooral in de winter in gebruik. In de zomer is Deusing op de camping te vinden.