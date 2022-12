Heibel over leut en bier op de bon, het moet niet gekker worden

Nieuw woonwagen­be­leid vol lof ontvangen: in 2024 gaat de schop in de grond

STEENBERGEN - De gemeente maakt meters met het herziene woonwagenbeleid. In april worden het straatwerk en de drempel op het Steenbergse kamp vernieuwd. In 2024 moet de schop in de grond bij de woonwagencentra in Dinteloord en in Nieuw-Vossemeer.

8 december