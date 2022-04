Haringvlietbrug in zomer 2023 dicht: lang omrijden naar Rotterdam

Medio volgend jaar is de brug zo’n twee maanden dicht voor het wegverkeer. De brug tussen Willemstad en Numansdorp verbindt het Hellegatsplein met de Hoekse Waard. Door het wegvallen van deze schakel in de noord-zuid-verbinding moeten automobilisten omrijden.

Wie normaal vanuit Bergen op Zoom over de A4 of vanuit Zierikzee over de N59 naar Rotterdam rijdt, is daardoor al gauw een uur extra reistijd kwijt. Het verkeer vanuit Zeeland richting de Randstad is dan aangewezen op de Dammenroute N57 of de route over Moerdijkbrug (A17/A16).

Ernstige hinder

Rijkswaterstaat voorziet ‘ernstige hinder’, ook op de omleidingsroutes die in normale omstandigheden al veel verkeer te verstouwen hebben. Rijkswaterstaat: ,,We adviseren automobilisten daarom om in deze periode de omleidingsroutes zo veel mogelijk te mijden, bijvoorbeeld door thuis te werken, of om buiten de spits te reizen.”

Wanneer de brug precies dicht gaat voor het wegverkeer, is nog niet bekend. In een periode van zeven tot acht weken vervangt Rijkswaterstaat de brugklep. Dit beweegbare wegdek van de Haringvlietbrug nadert het einde van zijn levensduur. Volgens Rijkswaterstaat kan de Haringvlietbrug in 2023 niet meer veilig worden bediend en is renovatie daardoor hoogst noodzakelijk.

Quote Het verkeer wordt die periode omgeleid via de N57 en A16. Dat zorgt voor extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur.

Het wegdek zit nu met klemmen bevestigd aan de klep. Eerder dreigden die los te raken. Om die reden werd in augustus vorig jaar de maximumsnelheid op de brug omlaag gebracht tot 50 kilometer per uur. Dankzij de snelheidsbeperking kunnen in elke rijrichting twee rijbanen open blijven. Het eerdere plan dit te beperken tot één rijrichting leidde tot protesten uit de transportsector en van forensen, omdat zij grote opstoppingen vreesden.

Extra reistijd

Rijkswaterstaat ziet geen mogelijkheden om volgend jaar de snelweg tijdens de werkzaamheden open te houden, ook niet met één rijbaan. Ook voor langzaam verkeer, zoals fietsers en tractoren, gaat de brug dicht. Rijkswaterstaat overweegt een veerdienst in te zetten.

Quote Rijkswater­staat overweegt een veerdienst in te zetten voor langzaam verkeer

Overigens is met het vervangen van het beweegbare deel van de brug het werk aan de Haringvlietbrug nog niet helemaal voorbij. In 2025 volgt renovatie van het vaste brugdeel.

Scheepvaart bijna heel jaar hinder

Voor het scheepvaartverkeer zijn de gevolgen van de werkzaamheden aan deze brug nog ingrijpender. Al vanaf de komende jaarwisseling wordt de brug niet meer geopend. Hoewel het wegverkeer na vervanging van het beweegbare deel weer over de brug kan rijden, blijft die tot eind 2023 gesloten voor hoge schepen. Rijkswaterstaat heeft maanden nodig voor het installeren en testen van alle systemen voor bediening, besturing en bewaking van de brug. Daarna is de brug weer volgens het ‘oude’ reguliere bedienregime beschikbaar voor de scheepvaart.

Het Haringvliet is een populair water voor de recreatievaart. Schepen die van Hollands Diep naar het Haringvliet varen moeten onder de brug door. Nu gaat de brug nog twee tot drie keer per dag open om bijvoorbeeld zeilschepen met hoge masten door te laten.

Alleen schepen lager dan dertien meter kunnen tijdens de werkzaamheden onder de brug door varen. De hoge scheepvaart moet in die periode omvaren via Het Spui, Oude Maas en Dordtse Kil of via de Noordzee. De lage scheepvaart kan onder het vaste deel van de brug blijven varen en ondervindt weinig hinder van de werkzaamheden, aldus Rijkswaterstaat.