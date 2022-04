Halsterse molen tijdelijk dicht vanwege slechte bereikbaarheid

We staan nog steeds in de rij om een woning te kopen, behalve als we dat huis moeten opknappen

BREDA/OOSTERHOUT/ BERGEN OP ZOOM - De huizenprijzen zijn dan misschien wel iets gedaald, In West-Brabant staan huizenkopers nog steeds in de rij voor een woning. Dat wil zeggen, als het om een instapklare jaren 30-woning gaat. De opknapwoning is tegenwoordig wat minder in trek.

15 april