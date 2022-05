Halsterenaren ergeren zich aan ‘foutparkeerders’: ‘Handhaven is enige oplossing’

HALSTEREN - Halsterenaren ergeren zich groen en geel aan auto's in het dorp die geparkeerd staan op de stoep of half in het plantsoen. Bij de dorpsraad zijn meerdere klachten binnengekomen. Wijkagent Marsha van der Velde gaat het probleem in kaart brengen.

,,Waar komt de irritatie ineens vandaan? Daar ben ik benieuwd naar, kennelijk is het lange tijd gedoogd. Ik ben hier nu al bijna een jaar wijkagent en hoor dit nu pas.” De parkeerellende doet zich op meerdere plekken in het dorp voor. Van der Velde heeft geen specifieke straatnamen doorgekregen.

Ergernis

In de vergadering van de dorpsraad staken inwoners deze week hun ergenernis niet onder stoelen of banken. Voor ouderen met een rollator, moeders met kinderwagens en kinderen op hun fietsjes zijn geparkeerde auto's op de stoep een obstakel. ,,Onfatsoenlijk dat mensen daar geen rekening mee houden", zo klonk het. ,,Streng handhaven is de enige oplossing.”

Quote Parkeren wordt steeds lastiger. Veel gezinnen hebben minimaal twee auto's, plekken worden schaarser Marsha van der Velde, wijkagent Halsteren

En dat is de afgelopen periode volgens de dorpsraad weinig gebeurd. Van der Velde is ook niet van plan meteen lustig met haar bonnenboekje te zwaaien. ,,Parkeren wordt steeds lastiger. Veel gezinnen hebben minimaal twee auto's, plekken worden schaarser. Als de gemeente parkeren in het groen dan al jaren gedoogt, is het beter om de mensen eerst te waarschuwen.”

Gele kaarten

De dorpsraad is zelf van plan gele kaarten uit te delen als de situatie over twee maanden niet is verbeterd. Al was niet iedereen daar voorstander van. ,,Dan krijg je een grote mond. De boa's en de politie moeten waarschuwen en bonnen uitschrijven, niet wij", zei een van de leden van de dorpsraad.

Van der Velde beaamt dat er zeker een taak ligt voor de gemeentelijke boa's.