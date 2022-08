Grote onrust en verzet bij Bergse horeca over terrassenbeleid: ‘Ze meten met twee maten’

Bergs horecabe­leid? ‘Er is geen touw aan vast te knopen’

BERGEN OP ZOOM - Waarom wel horeca in het Gouvernement en geen ijssalon aan de Zuivelstraat in Bergen op Zoom? BSD, Lijst Linssen, Groen Links, Groep Dam/Siebelink en Samen0164 begrijpen niet waarom het college het ene horecaverzoek wel toestaat en het andere niet. ,,Het is meten met twee maten.”

15 juli