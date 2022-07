‘Grote buitenwereld zou een voorbeeld moeten nemen aan een kleine gemeenschap zoals Kruisland’

Willy (68) is na een halve eeuw geen brandweer­man meer: ‘Ik mocht mee, terwijl ik nog van niks wist’

PUTTE - ,,De kick van vuur. Die stoot adrenaline in je lijf, van hier tot ginder.’’ Vijftig jaar lang was Willy Gillesse letterlijk niet weg te branden bij de vrijwillige brandweer in Putte. Onlangs hing hij zijn helm aan de wilgen.

19 juli