Griezelen en Paw Patrol op najaarskermis inSteenbergen

Meer gezelligheid in de stad

,,We willen in oktober nog meer gezelligheid in de stad brengen.’’, vertelt Johan van Reeken die als afsluiting van het kermisseizoen de najaarskermis organiseert. ,,Als het een succes wordt zou het blijvend kunnen worden.’’ Alle dagen zijn er de grote attracties als de Mega Polyp, de Wip (draaiende bank), Muziek Express en Autoscooter en voor kinderen de leukste attracties, zoals de Tea Cups draaimolen. Op vrijdagavond is het Fright Night, dan is het griezelen op de kermis. De (kleine) kinderen kunnen zondag om 15.00 uur de karakters uit de leuke serie Paw Patrol ontmoeten. Ook de liefhebbers van spelletjes en kermislekkernijen komen aan hun trekken. De kermis gaat donderdag en vrijdag vanaf 14.00 uur open en op zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur en duurt tot in de late uurtjes.