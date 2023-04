Gratis feestje: deze bands staan dit jaar op het podium bij Op de T

indebuurt.nlMet stip in de agenda op Hemelvaartsdag: Op de T op het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom. De elfde editie van het festival staat in het teken van gezelligheid en muziek, met onder andere de Zeeuwse band Charades en Creedence Clearwater Revival coverband Fortunate Sons.