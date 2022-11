‘GGZ inlooppunt in Hoogerheide moet meer bekendheid krijgen’

HOOGERHEIDE - Het aantal Woensdrechtenaren dat een bezoek brengt aan het Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ) inlooppunt in mfc Kloosterhof in Hoogerheide stijgt, maar de GGZ en de gemeente Woensdrecht streven ernaar dat nog meer mensen de weg naar het inlooppunt weten te vinden.

Het inlooppunt is sinds 2015 elke woensdagmiddag geopend. Wethouder Lars van der Beek zegt dat toen elke middag een tiental mensen langs kwam voor een praatje en dat dit gestegen is naar 18 personen per middag. „Voor ons aanleiding om de samenwerking met de GGZ te verlengen.” Bij het inlooppunt zijn telkens twee dezelfde ervaringsdeskundigen van de GGZ aanwezig. Dat zijn Jeroen Segers en Hilde den Aantrekker.

„We hebben zelf ook al het een en ander meegemaakt, waardoor we de situaties waarin mensen verkeren heel goed begrijpen”, vertelt Den Aantrekker. Segers zegt dat het vooral mensen zijn die eenzaam zijn of financiële problemen hebben waardoor ze niet goed in hun vel zitten. „Deze mensen hebben behoefte aan een praatje en een luisterend oor.” Behalve een praatje maken kunnen mensen ook eventueel doorverwezen kunnen worden naar een andere instantie.

Segers vertelt dat tijdens de inloop ook vriendschappen ontstaan tussen bezoekers die regelmatig langs komen. Hij vindt het jammer dat weinig jongeren bij het inlooppunt langskomen, terwijl er steeds meer jongeren zijn die last hebben van depressies.

Wethouder Van der Beek is blij dat de inloop wordt verlengd: „In 2015 hebben we contact gehad met de GGZ. We wilden ze graag subsidiëren, maar dan wel met als voorwaarde dat ze in de gemeente Woensdrecht een inlooppunt op zouden zetten, waardoor de inloop laagdrempelig is.” Den Aantrekker vult aan dat er voor het inlooppunt geen afspraak gemaakt hoeft te worden. ,,Het is laagdrempelig, begripvol, en de bezoekers krijgen een bakje koffie of thee.”