Gewonde bij uitslaande woningbrand in Huijbergen

Lorenzo Hoekman is eerste keeper bij Halsteren: ‘Ik beschouwde dit als mijn laatste kans’

Er staat iemand in de goal bij Halsteren. Met zijn 1 meter 96 en bijna lichtgevend oranje shirt is Lorenzo Hoekman een imposante verschijning tussen de palen. Wat nog meer telt: de 27-jarige doelman uit Krabbendijke pakt belangrijke ballen en straalt rust uit. De laatste drie wedstrijden hield hij de nul. ,,De jongens weten dat ze op me kunnen rekenen.’’