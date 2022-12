Gesneuvelden Tweede Wereldoorlog in het licht gezet

Column Daar kun je een hennepkwe­ke­rij mee verlichten

Denk je dat je goed bezig bent. Met je led-lampen, radiatorfolie, tochtstrips en koelkast met energielabel A. Valt plots een brief van woningcorporatie Stadlander op je mat. Of je voortaan 40 euro per maand wil lappen voor een paar lampjes in de algemene ruimte van je flat.

11:00