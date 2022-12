Gemeenten sluiten afvalbakken en -containers tegen vuurwerkschade

Dit Bergs bedrijf tovert begin volgend jaar huishoude­lijk afval om in plastic vervangen­de korrels

BERGEN OP ZOOM - Het dienblad bij McDonald’s, het dashboard van je nieuwe auto of de kunststof bloempot in je tuin. Als het aan het UBQ Materials ligt, worden ze straks gemaakt van huishoudelijk afval. In het tweede kwartaal van 2023 moet de fabriek in Bergen op Zoom draaien.

