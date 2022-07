Gelukkig was het zondag rustig op de snelweg: ‘Het had weleens heel anders kunnen aflopen’

Geschiede­nis Sint Annaparo­chie Steenber­gen in beeld gebracht

STEENBERGEN - De geschiedenis van de kerken van de Sint Anna Parochie is door televisiemaker Peter van Langerak in beeld gebracht in een anderhalve uur durende documentaire die komende zondag bij SLOS is terug te zien. De special van Thuis in Steenbergen haakt in op het jubileumjaar en kijkt uitvoerig terug op 750 jaar kerk.

10 juli