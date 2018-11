Geen treinen van Bergen op Zoom naar Zeeland na aanrijding op spoorwegovergang

Zeven vragen aan de nieuwe nar van Krabbegat

12 november BERGEN OP ZOOM - Diemer van Wijk is de nieuwe nar van het Krabbegat. Geboren in Tullepetaonestad. Oppgegroeid in Essen. Maar zijn hart ligt in Bergen. Daar is de liefde voor Vastenavend ontstaan. ,,Als achtjarig ventje liep ik op de dweilavond al in een narrenpak rond", zegt de 33-jarige Bergenaar.