Geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

column Is Barry Jacobs wethouder voor de inwoners of zichzelf?

26 juli Met de hakken over de sloot mocht Barry Jacobs wethouder blijven, eerder dit jaar. Na de grote reset van het college kreeg hij slechts veertien stemmen. Bij lange na geen overtuigende score. Het was er maar eentje meer dan Ton Linssen, terwijl Patrick van der Velden er negentien had. Een onvoldoende dus, maar wel genoeg om aan te blijven als wethouder.